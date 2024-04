Del Genio: “Zaniolo è un ottimo calciatore. Con Conte servirebbero tanti acquisti…”

Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Telecapri. Il noto giornalista ha parlato dell’ultima notizia di mercato che vedrebbe Nicolò Zaniolo in azzurro. Del Genio ha elogiato le doti del calciatore ricordando che, però, è reduce da stagioni poco esaltanti. Inoltre, ha spiegato come potrebbe cambiare il Napoli con Antonio Conte. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Nicolò Zaniolo? Ottimo calciatore, diciamo che si è fermato nel momento della sua massima esplosione, quando sembrava destinato a fare cose importantissime. Bisognerà prima capire quale allenatore arriverà a Napoli. Nicolò Zaniolo sembrerebbe avere intenzione di tornare in Italia dopo alcune esperienze all’estero non particolarmente esaltanti. Vedremo se sarà solo uno dei tanti nomi sparati in vista della sessione estiva della campagna acquisti e cessioni oppure se si tratta di una trattativa vera. Il mister ha giocato anche a quattro in difesa. Qualora fosse difendere a tre servirebbero tanti acquisti perché in questo momento il Napoli non ha tanti centrali affidabili”.