Agostinelli: “Conte o Italiano? Vi dico la mia”

Dopo l’ultima giornata di Serie A, Francesco Calzona sarà occupato nell’Europeo 2024 con la Slovacchia. Quasi sicuramente la sua panchina con il Napoli è già ai titoli di coda. La società si guarda intorno e pare che in pole ci siano Antonio Conte e Vincenzo Italiano. A Radio Kiss Kiss Napoli Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli, ha tracciato i profili dei due tecnici e definito i pro e i contro dell’una e dell’altra scelta. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“La differenza tra i due è questa, sono due ottimi allenatori, uno ha un pedigree che ha vinto e pretende di vincere. Per Italiano il Napoli sarebbe uno step superiore a quelli fatti in carriera. Se viene Conte pretende e vuole vincere, Italiano accetterebbe in ogni caso ed è un buon allenatore. Quando il Napoli ha preso Sarri lo prese dall’Empoli e non dal Tottenham, se il Napoli prende Italiano vuol dire che prende uno che è già esperto. Sono due allenatori molto bravi e molto preparati, uno è esperto, l’altro è giovane, ma è prontissimo”.