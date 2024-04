TMW – Monza-Napoli, probabili formazioni: scelto il sostituto di Pessina, Kvara dal 1′

Domenica alle 15:00 il Monza ospiterà il Napoli all’U-Power Stadium per la 31esima giornata di Serie A. Gli azzurri non hanno alcun alibi dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta. La vittoria è d’obbligo, ma bisognerà convincere i ragazzi di Palladino. Anche i brianzoli sono alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta contro il Torino.

Capitan Pessina ha rimediato un’espulsione durante la sfida in Piemonte. Il cambio obbligato porta all’inserimento di Bondo. Il Napoli non può far altro che buttare nella mischia i titolarissimi, con Juan Jesus che continua a vincere i ballottaggi con Ostigard e Natan. Olivera sembra il preferito per la fascia sinistra. In attacco, Kvaratskhelia potrebbe farcela per giocare dal primo minuto.

Queste le probabili formazioni di Tuttomercatoweb:

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Andrea Carboni, Pablo Marì, Izzo, Birindelli; Bondo, Gagliardini; Colpani, Valentin Carboni, Daniel Maldini; Djuric

Allenatore: Palladino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka, Zielinski, Anguissa; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.