TMW – Barcellona interessato a Kvara: come potrebbe muoversi il Napoli

Andrea Losapio, giornalista di Tuttomercatoweb, ha commentato una notizia arrivata dalla Spagna. I media iberici hanno parlato di una possibile offerta del Barcellona per poter acquistare Khvicha Kvaratskhelia. Gli azzurri hanno intenzione di firmare il rinnovo contrattuale al georgiano con una possibile clausola non inferiore ai 100 milioni. Ecco cosa ha scritto Losapio a riguardo:

“Avrebbe senso rifiutare un’offerta a tripla cifra per Khvicha Kvaratskhelia? È una domanda possibile visto che oggi, dalla Spagna, hanno parlato di un’offertona per l’esterno georgiano del Napoli, con il Barcellona pronto a metterlo nel mirino. Aurelio De Laurentiis però alza il muro e chiede 130 milioni di euro, la stessa cifra di Victor Osimhen. Forse nella scorsa stagione avrebbe avuto senso, ma questa non è la Premier League e Kvaratskhelia in Champions si è fermato ai quarti di finale: Leao, che è stato decisivo in quella partita, non ha mai avuto proposte pari a questa cifra, anche se i 100 milioni forse poteva raggiungerli con il Chelsea (finito anticipatamente su Mudryk).

Dunque sarebbe complicato dire di no a una plusvalenza così grossa. Certo è che Osimhen, arrivato per 70 milioni nel 2020, porterà un grande attivo agli azzurri. A giugno sarà a bilancio per poco meno di 20 milioni, dunque il resto sarà tutto guadagno. Vendere due giocatori così costosi in una stagione, con il Barcellona che tornerà a essere liquido dal 2025 – basti vedere spese ricavi e l’ultimo attivo, cosa che sarà incrementato in questa – può essere una cessione con il riscatto portato più in là, con i bilanci, ma pur sempre un obbligo.

Insomma, l’unica possibilità per Kvara al Barcellona è quella di un prestito alla Mbappé: cessione subito ma con riscatto nel bilancio successivo, magari a cifre altissime. Un’operazione fantasiosa per il Napoli ma, d’altro canto, è un rinnovo che per ora non arriva. Ma avendo altri tre anni di contratto, De Laurentiis è nettamente in posizione di forza”.