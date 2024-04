Ct Ungheria, Marco Rossi: “Calzona ha provato a ridare vitalità al gruppo. Italiano e Conte? Mi piacciono”

Ai microfoni dei “Campi Flegrei” è intervenuto Marco Rossi, Ct dell’Ungheria. All’italiano è stato chiesto di parlare della situazione del Napoli. Ecco le sue parole: “La stagione del Napoli ormai è andata. Calzona ha provato a ridare vitalità al gruppo, ma è arrivato troppo tardi e non ha colpe riguardo questa situazione. Per la prossima stagione ho sentito i nomi di Italiano e Conte e posso dire che sono nomi che a me personalmente piacciono. Uno dei giocatori da cui io ripartirei è Lobotka che sta facendo molto bene quest’anno. Su Zielinski posso dirvi che è un grande professionista e onorerà la maglia fino all’ultimo”.