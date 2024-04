Gaetano Imparato, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quuanto dichiarato: “Ho visto la prima vittoria di Conte da allenatore, quando era al Bari io andavo spesso a seguirlo con la Gazzetta dello Sport. Lì era solo un ex calciatore che si approcciava a fare l’allenatore, inventò il 4-2-4, aveva una squadra offensivissima. All’epoca non era nessuno, mi davano dello juventino solo perchè mi piaceva molto come allenatore.

Pagliuca della Juve Stabia? Per un anno intero la Juve Stabia ha giocato con l’idea di calcio che aveva Spalletti al Napoli l’anno scorso. Vedere oggi la Juve Stabia è come vedere il Napoli dell’anno scorso”.