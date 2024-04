Galliani, il figlio: “Domenica sarà una bella partita. Zerbin? Ho tartassato mio padre per prenderlo”

Gianluca Galliani è stato intervistato a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. Il dirigente sportivo, figlio di Adriano Galliani, ha parlato della sfida di domenica tra Monza e Napoli. In particolare, ha elogiato Zerbin. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Domenica sarà una bella partita, sono due squadre che hanno una concezione propositiva del calcio, vedremo dei gol perché ci sono tanti bei giocatori. Palladino è stata un’intuizione di mio padre. Papà mi ha sempre detto che vedeva in lui delle ottime qualità e ha deciso di dargli questa opportunità con Berlusconi, hanno avuto ragione. Il suo futuro? Ha un incontro con mio padre al termine del campionato, papà non vuole parlare di trattative di mercato durante la stagione, solamente quando finisce il campionato. Ammiro tanto Zerbin, mi piace tanto e ho martellato molto mio padre per prenderlo, sono due anni che lo segnalo, è un giocatore importante che sposa alla perfezione il nostro modulo. Popovic? E’ in una fase iniziale, deve fare un percorso come quello fatto da Zerbin, ha bisogno di giocare e di crescere ma ha grandi potenzialità sono sicuro che crescerà”.