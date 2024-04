CdS – Il PSG punta Osimhen, ADL aspetta 130 mln

Victor Osimhen sta preparandosi per guidare il Napoli nelle ultime otto partite di campionato, ma sembra che il suo futuro sia destinato a essere lontano dall’azzurro. Questo è stato suggerito da Aurelio De Laurentiis e confermato oggi dal Corriere dello Sport, che riporta un forte interesse da parte del PSG per l’attaccante nigeriano.

Osimhen ha una clausola rescissoria che richiama i casi di celebri attaccanti del passato del Napoli, come Higuain, Lavezzi e Cavani. Questo strumento ha permesso al club di incassare cifre significative in passato. Ora il PSG sembra essere tornato con forza sulle tracce di Osimhen, ma ci sono altre squadre interessate, tra cui Chelsea (che sembra essersi defilato), Manchester United e Arsenal in Inghilterra, anche se il club parigino sembra essere il più determinato.

Il PSG è consapevole che De Laurentiis aspetta il pagamento dei 130 milioni di euro della clausola rescissoria e sembra pronto a competere con tutte le altre squadre interessate.