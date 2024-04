Del Genio: “Ora mi aspetto una rivoluzione. Allenatore? Escluderei Conte dal casting”

Il giornalista Paolo Del Genio, intervistato a Radio Goal, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del futuro allenatore del Napoli. Ecco le sue parole: “Il prossimo anno ci sarà da fare una vera e propria rivoluzione. Fra tutti gli allenatori che hanno messo come papabili per il prossimo anno, escluderei Conte. Il tecnico leccese con questo organico non accetterà mai la missione. Quest’anno, oltre ai giocatori in se e per se, è mancata organizzazione. Prima quando mancavano 1 o 2 giocatori, non si andava in confusione. Adesso invece, anche se tutti titolari, manca quella predisposizione innata che lo scorso anno era una cosa normale”.