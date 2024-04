Corriere del Mezzogiorno – Buone notizie per Kvara e Ngonge

Il Napoli riceve buone notizie riguardo alle condizioni di Kvaratskhelia e Ngonge in vista della partita di domenica contro il Monza. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, entrambi gli esterni sembrano essere quasi pronti a scendere in campo.

Il giocatore georgiano, reduce da una forte contrattura all’adduttore della coscia sinistra subita in nazionale, sta mostrando segni di ripresa e si è allenato parzialmente con il resto della squadra, alternando esercizi specifici per il recupero finale. Ngonge, che si era fermato per un infortunio muscolare durante un allenamento precedente, è tornato ad allenarsi con i compagni per una parte della seduta.

Queste notizie positive permettono al tecnico Francesco Calzona di poter contare su tutta la rosa per scegliere l’undici titolare per la sfida contro il Monza.