Viviani: “I calciatori del Napoli non sono ossessionati dalla vittoria. Importantissimo restare in Europa”

Fabio Viviani ex calciatore del Napoli ha rilasciato un intervista a Radio Crc dove ha parlato della situazione delicata del Napoli in classifica. Ecco le sue dichiarazioni: “La rosa del Napoli è composta da buoni giocatori, ma non sono ossessionati dalla vittoria. Mancano 2 mesi alla fine della stagione, credo che De Laurentiis avrà già deciso e chi arriverà valuterà la rosa e aspetto non da meno, deciderà cosa fare con Osimhen. L’obiettivo minimo per una squadra come il Napoli è arrivare tra le prime 4, ma in ogni caso restare in Europa sarebbe importante”.