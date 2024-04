Tramezzani: Manna ha lavorato con me a Lugano, è un grande dirigente.

Paolo Tramezzani ha rilasciato un intervista a Marte Sport Live dove ha parlato di Giovanni Manna prossimo DS del Napoli, ecco le sue dichiarazioni : “Giovanni Manna è un ottimo acquisto per il Napoli, abbiamo lavorato insieme a Lugano: veniva al campo tutti i giorni, mai invadente, è bello per un allenatore lavorarci insieme. Ha fatto tanta esperienza pur essendo giovane, ha fame e oggi è pronto per assumersi le sue responsabilità. Insomma Manna è la persona giusta, se dovesse essere lui il nuovo DS del Napoli. Giovanni si è adattato molto bene sia con allenatori giovani che con allenatori con esperienza. Ha lavorato con me che ero alla prima esperienza da primo allenatore e nell’anno precedente ha lavorato a Lugano con Zeman. Se dovessi scegliere il prossimo allenatore del Napoli, metterei Conte su tutti per mentalità vincente, per curriculum, per voglia, ma bisognerà capire se la società voglia andare su un profilo del genere”.