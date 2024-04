Piccari: “Il Napoli per ripartire dovrà fare dei campi nella squadra, serve un grande allenatore, che abbia le spalle larghe”

Sulle frequenze di TMW Radio durante il programma L’Editoriale è intervenuto Marco Piccari, che ha parlato del Napoli e della prossima stagione degli azzurri. Queste le sue parole: “Il Napoli se vuole ripartire deve fare un paio di cambi all’interno della squadra e dovrà riuscire a trovare giocatori pronti e altri giovani validi per sostituirli. Manna è un direttore che sa ben far il proprio lavoro di campo, con un allenatore esperto al suo fianco si può fare bene, anche perché il budget ci sarà vista la cessione di Osimhen. Al Napoli quello che serve è un grande allenatore, che abbia le spalle larghe. La figura che vedrei bene è quella di Conte, anche perché prenderebbe un Napoli fuori dalle coppe e per questo potrebbe puntare tutto sul campionato, ed avrebbe un budget fondamentale per un allenatore esigente come Conte. Italiano invece sarebbe un rischio, questo perché al momento non è facile sedersi sulla panchina del Napoli”.