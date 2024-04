Monza-Napoli – I precedenti tra le due squadra in terra brianzola sono a favore degli azzurri, ma lo scorso anno non finì bene

Domenica pomeriggio all’U-Power Stadium di Monza si affrontano la squadra allenata da Raffaele Palladino ed il Napoli di Francesco Calzona. I precedenti tra le due squadre in Serie A sono soltanto tre, di cui 1 vittoria azzurra, 1 per i brianzoli ed un pareggio. Quello del weekend è il secondo confronto in terra brianzola, dove il precedente è a sfavore del Napoli, che nella passata stagione vennero sconfitti a Scudetto già acquisito col risultato di 2-0, con le reti di Dany Mota e dell’ex Andrea Petagna. I restanti precedenti tra le due squadre risalgono a partite giocate in Serie B o in Coppa Italia, e il bilancio è di 3 vittorie per gli azzurri e 3 pareggi.