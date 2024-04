Moggi: Manna deve acquisire esperienza. Per Conte al Napoli De Laurentiis deve iniziare a tacere.

Nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete di Radio CRC Luciano Moggi ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: “Manna è un ragazzo intelligente, lo conosco abbastanza bene. Sta lavorando bene, ma deve acquisire l’esperienza necessaria che serve ad una squadra come il Napoli. Ammiro De Laurentiis come imprenditore, ma dovrebbe aver imparato che deve fare l’imprenditore e basta e avere gente brava a mandare avanti l’azienda. Se continua a dire “io io io” ho l’impressione che il Napoli per riprendersi ci vorrà del tempo. Conte sarebbe venuto per il rilancio, ma dovrebbe mettersi a tacere il presidente. Credo che abbia già altri impegni all’estero. Italiano l’anno scorso era in trattativa col Napoli, poi non si è fatto più niente e adesso che la Fiorentina ha chiamato il tecnico per prolungare il contratto, lui ha rifiutato e credo che sia l’ideale per De Laurentiis”.