Marcolin: “Manna così come Giuntoli potrebbe crescere attraverso il Napoli, potrebbe esser stato lui a consigliarlo”

L’ex calciatore e tecnico Dario Marcolin ha parlato ai microfoni di Radio Goal, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli degli azzurri visti con l’Atalanta. Queste le sue parole: “Contro l’Atalanta ho visto un Napoli piatto, anche se i bergamaschi sono una squadra in salute. Il gioco palla a terra il Napoli lo fa, e se avesse fatto l’1-2 sarebbe potuto cambiare qualcosa, ma alla fine tutto quello che si è visto è stato un Napoli piatto. Manna può fare lo stesso percorso di Giuntoli, che è cresciuto arrivando al Napoli, e chissà che non sia stato lo stesso Giuntoli a consigliarlo a De Laurentiis. Il vero problema può essere lasciargli la libertà di lavoro. Forse la vittoria dello Scudetto ha fatto pensare che ci si poteva ripetere anche cambiando gli uomini a disposizione. Il ripartire da Manna vuol dire investire sul futuro, ne ha pescati tanti di giocatori che oggi sono in Serie A”.