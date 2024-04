Impallomeni: “Per Conte il presidente De Laurentiis ci ha provato ben tre volte, ma ha deciso che non è il momento”

L’ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW Radio nel corso del programma Maracanà del prossimo allenatore del Napoli. Tra questi si è parlato di Antonio Conte, il quale a quanto affermato dall’ex calciatore ha rifiutato ben tre volte Napoli ritenendo non sia il momento adatto. Queste le sue parole: “Ha deciso Conte che questo non è il momento adatto per andare al Napoli, anche perché De Laurentiis per lui ci ha provato ben tre volte. Se fossi in Conte al momento sceglierei tra Bayern, United e Milan”.