Fedele: “Serve chiarezza per la prossima stagione. Conte non arriverà. Manna avrà bisogno di libertà”

Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte sulla stagione attuale del Napoli, sulla prossima e sul nuovo allenatore. Ecco le sue dichiarazioni: “Accetterei il fallimento di questa annata solo in un caso: qualora il presidente Aurelio De Laurentiis chiedesse scusa. La scelta di Manna non è la vera questione, basta fare chiarezza. Si punterà su una rifondazione in cui arriveranno dei giovani? E allora Manna va più che bene, con Italiano che probabilmente sarà il prossimo allenatore. Ma sono cose che vanno dette, De Laurentiis lo farà? Non credo. E mi auguro che Manna, se dovesse essere il nuovo ds, abbia autonomia di gestione ed un peso, altrimenti la lezione di questa stagione non sarebbe servita. Meglio Mourinho o Vincenzo Italiano, come prossimo allenatore del Napoli? Dipende da che vuoi fare. Se cerchi il colpo a sensazione, prendi il tecnico portoghese. La piazza sarebbe perfetta per lui. Mourinho è un allenatore all’inglese, fa anche il direttore sportivo e con un giovane come Giovanni Manna potrebbe starci. Conte non arriverà a Napoli, scordatevelo: uomini come lui e come Massimiliano Allegri sono elementi catalizzanti, di quelli che affascinano la gente con la loro autorevolezza, ma mettono in ombra De Laurentiis, il quale ne risente appena vede poca luce attorno a lui”.