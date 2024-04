Del Genio: “Conte al Napoli? Non penso, la rosa di oggi non è al top”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e di Antonio Conte. Ecco cosa ne pensa:

“Conte è sicuramente bravo, ma siamo vicini all’oggettività sul fatto che sia una garanzia di allestimento di una grande squadra. Non credo che Conte venga a Napoli con l’organico che c’è oggi. Kim? E’ il 30% del problema generale del Napoli di quest’anno, ma se le cose non funzionano anche uno come Kim va in difficoltà, vedete cosa sta facendo al Bayern Monaco. Quando l’anno scorso mancava Kim facevamo bene lo stesso anche con Juan Jesus perchè c’era organizzazione e tutto funzionava”.