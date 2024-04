Damiani: “Per la scelta del prossimo allenatore è presto. Bisogna cambiare 3-4 elementi”.

Oscar Damiani ha rilasciato un intervista a Radio Marte dove ha esposto il proprio pensiero sulla questione nuovo allenatore e su una presunta rivoluzione. Ecco le sue dichiarazioni : “Futuro allenatore Napoli? Credo sia un po’ presto, anche se i tempi sono maturi per lo studio e magari l’individuazione del profilo ideale. Le squadre però sono ancora tutte immerse nel finale di stagione, ognuna con i propri obiettivi, quindi trovo difficile pensare che il Napoli abbia già un accordo di massima con l’allenatore del futuro. Ci penserà De Laurentiis con i dirigenti che hanno sempre lavorato bene portando il Napoli in alto. “Rivoluzione in estate? È importante finire bene la stagione e fare più punti possibile anche per valutare alcuni calciatori in rosa che potrebbero convincere o meno la proprietà. Non credo ci sia bisogno di una vera e propria rivoluzione. Ma di 3-4 cambi sì, magari rinunciando anche a qualche veterano che potrebbe aver perso stimoli. Bisogna migliorare senza stravolgere”.