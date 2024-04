Cucchi: “Per la prossima stagione Italiano più simile alle caratteristiche del Napoli, ma serve gran programmazione”

Il giornalista Riccardo Cucchi è intervenuto ai microfoni di Campi Flegrei Tv per parlare del Napoli, della stagione azzurra e dei cambiamenti che potrebbero avvenire. Si è discusso principalmente del nuovo tecnico azzurro, e del fatto che per le caratteristiche tecniche e tattiche degli azzurri la scelta migliore sia Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: “Credo la stagione del Napoli ci dimostri che il problema non è stato l’allenatore, anche perché ne sono cambiati tre ed i risultati sono stati sempre gli stessi. Spalletti attraverso la propria idea di calcio aveva reso tutto più semplice, ma è anche vero che alcuni calciatori che lo scorso anno avevano grande determinazione, ora sono molto calati. Nel calcio odierno la cosa più importante è la programmazione, e toccherà a Manna trovare una linea comune col prossimo allenatore azzurro. Per me il prossimo allenatore dipende molto dalle caratteristiche dei calciatori a disposizione, ma vedo Italiano più simile a quelle che sono le caratteristiche del Napoli. Però sono discorsi al momento campati in aria, questo perché serve sempre coordinazione. Già dalla scelta del prossimo allenatore si capirà la filosofia di calcio e il modo di giocare che si vuole adottare, e da lì il Ds dovrà adattarsi per aiutare il tecnico ad avere gli uomini giusti. Nel calcio non s’inventa nulla, lo Scudetto della passata stagione non è solo figlio di Spalletti, ma di una programmazione ed un’idea di calcio che è partita con Sarri”.