Cm.com – Rinnovo Kvaratskhelia, si discuterà in estate. Le cifre proposte e i dettagli

Il Napoli punta al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha un contratto con gli azzurri fino al 2027 e non ha manifestato intenzione di voler andare via. Ci saranno sicuramente offerte per lui, in particolare dalla Premier League, ma l’intenzione della società e quella di tenerlo, anche facendo un passo verso di lui. Per lui, potrebbe arrivare un rinnovo fino al 2029 con ingaggio triplicato. Si passerebbe dagli 1,3 milioni attuali ad almeno 4 milioni annui. Si discuterà poi di eventuali bonus. Il tutto, verrà eseguito a fine stagione. A riportare, è il portale Calciomercato.com.