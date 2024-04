Calcio E Finanza – Utili a bilancio nella storia, il Napoli è in top 10 assieme a Brighton e Barcellona

Secondo quanto riferisce il portale di Calcio e Finanza quello del Brighton è il secondo utile più alto mai registrato nella storia da un club calcistico. La società allenata da Roberto De Zerbi si posiziona al secondo posto in questa speciale classifica, solo dietro al Barcellona, che ha fatto registrare 304 milioni di euro di utile. In top 10 per la passata stagione si inserisce anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che nel corso della stagione 2022/2023 ha chiuso con un bilancio in positivo di 80 milioni di euro.