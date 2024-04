Braida: “Manna ha fatto cose molto positive con la Juve Next Gen, è molto serio e ha un occhio molto buono”

Lo storico dirigente Ariedo Braida ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato di Giovanni Manna, possibile nuovo direttore sportivo azzurro dalla prossima estate. Di lui l’ex dirigente di Milan e Barcellona ha avuto parole molto positive, etichettandolo come un bravo ragazzo, dall’occhio buono per i calciatori, soprattutto per quelli giovani. Queste le sue parole: “Sicuramente di Manna si parla un gran bene, perché è giovane ma fino ad oggi ha fatto cose molto positive con la Juventus. Come i giovani acquistati dalla Next Gen che stanno facendo molto bene sia in prima squadra che nelle squadre dove militano in prestito. Ho avuto il piacere di conoscerlo ed è un ragazzo molto serio, che ha per i calciatori un occhio molto buono e secondo me come direttore sportivo avrà un gran futuro”