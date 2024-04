Bellinazzo: “Se il Napoli non dovesse partecipare all’Europa perderebbe circa 70 milioni di euro per la prossima stagione”

Il giornalista de Il Sole 24Ore Marco Bellinazzo ha parlato ai microfoni di Radio Goal, programma in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato tra le altre cose anche della possibile perdita economica del Napoli nel caso in cui nella prossima stagione non riuscisse a partecipare alle coppe europee. Queste le sue parole: “I soldi si trovano quando si tratta di fare operazioni di mercato attraverso altre operazioni di mercato, e questo è il caso dell’Inter, che in questi anni è stata brava, soprattutto da quando sono mancati i finanziamenti di Suning. Marotta ed Ausilio sono stati bravi a lavorare facendo operazioni in uscita come quelle di Onana e Brozovic che alla società hanno garantito più di 60 milioni di euro, che sono poi stati reinvestiti. Da Manna non bisogna aspettarsi miracoli, ha lavorato fino ad ora in un contesto che è una filiera di produzione di calciatori. Alla fine è una struttura pensata per prendere dei giovani, farli allenare e mandarli in prestito, per poi decidere se utilizzarli in prima squadra o venderli. Nel caso in cui il Napoli la prossima stagione non dovesse partecipare all’Europa, perderebbe circa 70 milioni di euro totali”.