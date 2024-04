Angelo Alessio storico vice di Conte: “Andrebbe a Napoli solo con determinate garanzie”

Nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete di Radio CRC Angelo Alessio vice di Antonio Conte per 8 anni ha rilasciato alcune dichiarazioni : “Conte potrebbe dire sì al Napoli se troverà in quello azzurro un progetto in cui si punti a mantenere un livello tecnico di squadra importante quindi potersela giocare per vincere però ahimè se Osimhen, come leggo, andrà via questa estate è difficile ad oggi preventivare un arrivo di Conte a Napoli. Certo, tutto può cambiare perchè il calcio gira veloce, ma se quello che si legge è vero, Conte andrà in una società in cui ci sarà un progetto in cui si lotti per vince. Se De Laurentiis prende Conte, sa benissimo che avanzerà delle richieste poi è chiaro che toccherà alla società prendere il giocatore funzionale al gioco che l’allenatore vorrà fare. Al momento sono tutte chiacchiere, ma certe cose vanno chiarite prima di iniziare un rapporto che altrimenti poi diventerebbe difficile strada facendo”.