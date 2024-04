Andre D’Amico: “Manna molto competente, operazione simile a quella di Giuntoli”

L’Agente Fifa Andrea D’Amico ha rilasciato un intervista a Radio Marte dove ha parlato del prossimo DS Azzurro Giovanni Manna. Ecco le sue dichiarazioni: “Giovanni Manna è un ottimo professionista, ha esperienza, è molto competente e dinamico, sarebbe un ottimo profilo per il Napoli. Del resto il club in passato ha puntato su Giuntoli, allora dirigente emergente, veniva dal Carpi ma aveva qualità importanti che De Laurentiis aveva intravisto. Rifondazione Napoli? “Stagione imprevista per gli azzurri dopo la stagione passata, questo fa capire l’importanza di allenatore e direttore sportivo, senza nulla togliere a chi è venuto dopo. A volte è anche questione di chimica e spirito di gruppo che sono automaticamente replicabili al cambiare delle figure di riferimento. Da qui la stagione difficile del Napoli.”