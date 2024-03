Matteo Pessina è stato espulso al minuto 72 di Torino-Monza.

Episodio, questo, che non permetterà al centrocampista di Palladino di prendere partita alla prossima sfida di campionato contro il Napoli, in programma domenica 7 aprile alle ore 15 allo stadio Brianteo di Monza. Un’assenza molto importante per i brianzoli dato il grande momento di forma dell’ex Atalanta.