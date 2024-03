Stando a quanto riportato da Il Mattino nell’edizione odierna, il Napoli non riceverà nessuna multa dalla Lega in caso di astensione dalla campagna “Keep Racism Out” come confermato anche da Tommaso Bianchini durante la presentazione della nuova maglia. La società azzurra dopo il caso Acerbi-Juan Jesus e la mancata squalifica al difensore nerazzurro, ha deciso di non prendere parte a “iniziative di facciata“, come si può leggere nel comunicato ufficiale della società partenopea.