Secondo quanto riporta Il Mattino, Calzona avrebbe scelto Jesper Lindstrom per sostituire Kvaratshkelia nella partita di sabato prossimo al Maradona contro l’Atalanta. L’allenatore attende i risultati degli esami del georgiano, ma se quest’ultimo non dovesse riuscire a recuperare in tempo si sta già pensando alle alternative. Calzona vede più il danese che Raspadori sulla sinistra, con Politano e Osimhen a completare il tridente.