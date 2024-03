Il Mattino – Colloquio tra Calzona e Juan Jesus a Castel Volturno, il brasiliano è deluso

Stando a quanto riportato da Il Mattino nell’edizione odierna, c’è stato un colloquio tra Calzona e Juan Jesus a Castel Volturno: “Nell’allenamento di ieri a Castel Volturno, c’è stato un colloquio tra Francesco Calzona e Juan Jesus. L’allenatore, impegnato con la nazionale slovacca, ha voluto capire in prima persona lo stato d’animo del suo calciatore dopo la sentenza del giudice sportivo. I due si sono rivisti praticamente dopo 10 giorni. Juan Jesus ha detto al suo allenatore “Mi passerà”. In lui c’è grande rammarico per la mancata sanzione ad Acerbi e non l’ha certamente nascosto scrivendo quella nota con i suoi legali”.