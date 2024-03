Corriere della Sera – Acerbi-Juan Jesus, in casa Inter c’è chi non ha dimenticato del garantismo del Napoli nel caso Sarri-Mancini

L’edizione odierna de Il Corriere della Sera scrive a proposito della posizione dell’Inter in merito alla condanna del Napoli per quanto riguarda la sentenza del caso Juan Jesus-Acerbi. Secondo quanto riportato dalla testata, nella società meneghina c’è chi non ha dimenticato l’atteggiamento garantista della società partenopea in occasione dell’avvicendamento avvenuto nel gennaio 2016 tra Maurizio Sarri e Roberto Mancini, ai tempi allenatori delle rispettive squadre. In quell’occasione, Sarri apostrofò Mancini con degli insulti omofobi, nel corso di un match di Coppa Italia terminato con il risultato di 0-2 per i nerazzurri. A seguito di quell’episodio, il Napoli si schierò dalla parte del suo tecnico, ritenendo che non avesse rivolto alcun tipo di insulto al suo collega, e di conseguenza rivolgendo le scuse per tutta la vicenda.