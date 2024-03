UFFICIALE – Bianchini annuncia: “Il Napoli non indosserà la patch contro il razzismo contro l’Atalanta”

Tommaso Bianchini, responsabile marketing della Ssc Napoli, ha comunicato durante la presentazione della quinta maglia stagionale che, in occasione della partita di sabato Napoli-Atalanta, gli azzurri non indosseranno la patch “Keep Racism Out”, facente parte della campagna contro il razzismo sostenuta dalla Figc e considerata dal club un’operazione di facciata. Bianchini ha poi proseguito affermando che la società promuoverà la lotta al razzismo con iniziative in autonomia, come già comunicato in occasione della dura nota espressa a seguito della sentenza relativa al caso Juan Jesus-Acerbi.