Napoli-Atalanta sarà diretta da Pairetto di Nichelino. Al Var Valeri

Sono state effettuate le designazioni arbitrali per quanto riguarda Napoli-Atalanta, partita valida per la trentesima giornata di Serie A e scontro cruciale per non vanificare le residue speranze di qualificarsi alla prossima Champions League. La partita sarà diretta dal signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Ad assisterlo, ci saranno i guardalinee Colarossi e Garzelli, mentre il quarto uomo sarà Gualtieri. Il Var sarà presieduto dal signor Paolo Valeri della sezione di Roma 2, e ad assisterlo ci sarà Di Bello. Di seguito, la designazione completa.

NAPOLI – ATALANTA Sabato 30/03 h.12.30

PAIRETTO

COLAROSSI – GARZELLI

IV: GUALTIERI

VAR: VALERI

AVAR: DI BELLO