L’Eco di Bergamo – Atalanta, se parte Koopmeiners piace Folorunsho

L’Atalanta sta già sondando il terreno per trovare il sostituto del forte Teun Koopmeiners. In estate, il forte giocatore olandese potrebbe lasciare Bergamo. A tal proposito, la testata L’Eco di Bergamo scrive di un interessamento della società neroazzurra per Michael Folorunsho, centrocampista di proprietà del Napoli che all’Hellas Verona sta disputando un’ottima stagione, tanto da meritarsi la convocazione in Nazionale. La dirigenza partenopea può sia tenere l’italo-nigeriano che cederlo ad una cifra superiore ai 15 milioni di euro.