L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Francesco Calzona. Secondo il quotidiano Calzona sarebbe perfetto per guidare il Napoli nella prossima stagione. Il suo approccio tattico con il 4-3-3, unito alla sua conoscenza dell’ambiente, potrebbe portare ulteriori miglioramenti alla qualità del gioco del Napoli. Inoltre, il suo ingaggio contenuto sarebbe un vantaggio per il club. Tuttavia, la sua riconferma non è garantita. La rimonta che potrebbe portare il Napoli alla Champions League sarebbe un fattore determinante. Attualmente, il Napoli è in lotta per il quarto o quinto posto, ma ha tre scontri diretti contro le squadre che lo precedono: Atalanta, Roma e Bologna. Il destino della squadra è nelle proprie mani, e la sfida contro l’Atalanta sarà cruciale per le ambizioni del club.