Cds – Possibile intreccio di mercato tra Napoli e Lazio, coinvolti Simeone e Kamada

Sul Corriere dello Sport si scrive di un possibile intreccio di mercato tra Napoli e Lazio in vista della prossima finestra di calciomercato. Il centrocampista giapponese Kamada, seguito anche dal Napoli la scorsa estate prima di accasarsi alla Lazio, pare non rientri più nei piani della società biancoceleste: “Attacco a parte, si dovrà intervenire a centrocampo se Kamada si svincolerà, sembra ormai scontato. Ci sono rumors che vogliono Atalanta e Napoli sulle sue tracce” si legge, non escludendo dunque un ritorno di fiamma per il giapponese da parte del club azzurro.”

Altro possibile affare tra le due società potrebbe riguardare l’attaccante Giovanni Simeone: “La premessa si conosce: deve partire Immobile. Simeone, nel Verona di Tudor, nel 2021-22 segnò 17 gol. Record della sua carriera. Il Cholito ha provato a lasciare Napoli a gennaio, i rumors sulla Lazio non trovarono conferma a Formello anche perché non c’era spazio per un terzo centravanti. Simeone punta a partire in estate, si sente chiuso e la partenza di Osimhen non cambierà gli scenari. L’ostacolo è il prezzo. De Laurentiis l’ha pagato 18 milioni a giugno, pensare che possa venderlo a meno forse è utopia. Lotito e Fabiani puntano a ringiovanire, la carta d’identità di Simeone a luglio indicherà 29 anni” spiega il quotidiano.