Repubblica, retroscena Pioli-Napoli: c’erano già stati contatti un mese fa

In queste ultime settimane il nome di Stefano Pioli è stato accostato diverse volte alla panchina del Napoli in vista della prossima stagione.

L’edizione odierna de la Repubblica riporta un retroscena che riguarda proprio un avvicinamento avvenuto tra la società azzurra e l’attuale allenatore del Milan: “Un contatto con il suo entourage c’è stato un mesetto fa. Pioli, però, ha dato la priorità al Milan e prenderà in considerazione altre strade soltanto se avesse la certezza di non poter proseguire in rossonero”.