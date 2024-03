Il Mattino: Osimhen andrà via, Adl non pretende la clausola

L’edizione in edicola del Il Mattino riporta le ultime novità in casa Napoli per quanto riguarda il futuro di Victor Osimhen.

“Osimhen andrà via perché è lui il primo a spingere a cambiare aria. Non ne può più della serie A e cerca nuova avventure: d’altronde, con 12 milioni di ingaggio a stagione, il suo destino è segnato. Vari intermediari sono già in azione, anche perché il suo agente Calenda già l’anno scorso non è riuscito a portare l’offerta giusta per l’attaccante. Al momento, ci sono Chelsea, Arsenal e Psg pronte ad arrivare a 90 milioni: nessuno paga la clausola, ma De Laurentiis non la pretende”.