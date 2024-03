Corbo: “Natan si sono perse le tracce da tempo, menomale che doveva essere il sosia di Kim”

Il giornalista Antonio Corbo ha parlato nel suo editoriale di Repubblica che scrive sulle scelte di mercato degli azzurri.

“È l’aritmetica che diventa opinione. Basta sommare le apparizioni in minuti: dai 70 di Ngonge alle 19 comparse di Lindstrom, con i Suoi dubbi irrisolti sul ruolo, esterno erede di Lozano o interno come suggerisce Transfermrkt? Per fortuna cè Politano. Si sono perse le tracce di Natan descritto come sosia di Kim, che valeva quasitutta una difesa. Se è evidente la dissonanza tra il rendimento e i costi dei due mercati, non è ancora definita la formazione dirigenziale per la nuova campagna”.