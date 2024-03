Agente di Ismajli: “Ismajli al Napoli? Ci stiamo lavorando da gennaio”

Serxhio Mezi, agente di Ismajli, ha parlato a Football one club in onda su 1 station radio.

“Ismajli al Napoli? Ci stiamo lavorando da gennaio, c’erano altre squadre interessate a lui come Genoa e Sassuolo ma il calciatore ha deciso di fare uno step in più. Più che agente di Ismajli sono un intermediario che sta lavorando al suo trasferimento. Questa operazione ha voluto anche Meluso? Meluso lo conosco molto bene, è stato lui a portare Ismajli allo Spezia, posso dire che lui lo conosce bene che lui sa che un difensore che da l’anima in campo, tutti gli allenatori vorrebbero uno come Ismajli.“