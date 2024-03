Udinese-Napoli, l’evento al Maradona sotto inchiesta: il motivo

Il 4 maggio del 2023, presso il Bluenergy Stadium di Udine, il Napoli di Spalletti divenne matematicamente campione d’Italia tra la festa dei tifosi arrivati in Friuli e quella di chi ha preferito rimanere in città. Tra questi, in circa 50.000 hanno riempito lo Stadio Diego Armando Maradona, quella sera aperto ad uno spettacolo sugli schermi piazzati in campo per visionare la partita decisiva, con una promessa da parte di De Laurentiis: il ricavato dall’acquisto dei biglietti sarebbe stato interamente devoluto in beneficenza. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, proprio questo evento è finito sotto indagine. Come riportato dal quotidiano, solo 9.000 euro sono stati spesi in beneficenza dalla società, che ha però una motivazione:

“Quel giovedì sera lo stadio di Fuorigrotta doveva rimanere chiuso, dal momento che il Napoli era in trasferta a Udine. Si decise di organizzare una sorta di grande show, con maxischermi rivolti verso gli spalti, favorendo l’ingresso sulle gradinate dei tifosi per un abbraccio corale. Un evento che andava disciplinato da questo tipo di accordo: i soldi incassati nella serata, ovviamente al netto delle spese sofferte dalla società azzurra, dovevano finire in beneficenza (…) A sollevare il caso è stato il leader dell’opposizione (ed ex pm) Catello Maresca, che ha chiesto lumi agli uffici comunali sulla gestione economica dell’evento (…) In queste settimane, anche la Procura della Corte dei Conti ha chiesto chiarezza a Palazzo San Giacomo (…) In sintesi, ecco i conti fatti all’interno di Palazzo San Giacomo: «In merito ai ricavi in oggetto, la società concessionaria ha chiarito che gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti ammontano a 284.143,09; mentre i costi sostenuti sono stati pari a 275.014,99. Pertanto, i ricavi derivanti dalla realizzazione del citato evento ammontano ad euro 9.128,10 e saranno devoluti, su indicazione della Società, all’associazione Maestri di Strada Onlus». Insomma, al di là della buona fede di tutti i protagonisti di questa storia e al netto delle spese sofferte dal club azzurro per allestire maxischermi sul prato verde di Fuorigrotta, viene confermato che l’operazione beneficenza è riuscita solo in parte (…) Una prima richiesta di chiarimenti riguarderà i costi sofferti nella notte magica del Maradona. Ingresso a cinque euro per i posti ordinari, cento euro per i posti vip, furono il tetto dei ticket per gli spettatori. Resta una domanda: quanto è costato organizzare la serata? In che modo sono stati spesi 275.014,10 euro?“.