Tuttosport – Il Napoli mette gli occhi su Ange Bonny del Parma, oltre agli azzurri su di lui anche Torino e Bologna

Il Napoli guarda con attenzione a come muoversi nel corso del prossimo mercato, e ha già messo gli occhi su Ange-Yoan Bonny del Parma. Come riportato dal quotidiano torinese Tuttosport oltre al club azzurro, ci sono altri due club sul giovane che tanto bene sta facendo con la maglia degli emiliani. I club in questione sono il Bologna e il Torino, con la formazione granata che avrebbe portato avanti vari sondaggi attraverso il Dt Vagnati. Il quotidiano attesta che la valutazione del club per Bonny sia tra i 9 ed i 10 milioni di euro, e che il Torino vorrebbe bruciare la concorrenza degli altri club di Serie A.