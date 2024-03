Repubblica – Acerbi con le spalle al muro: c’è il dettaglio che lo inchioda

La Repubblica è sicura: Francesco Acerbi verrà punito. L’ex Lazio è finito nell’occhio del ciclone per i presunti insulti razzisti rivolti a Juan Jesus. Secondo il quotidiano, ci sarebbe un labiale che lo metterebbe “con le spalle al muro”. Le immagini tv immortalano Acerbi che si giustifica con il brasiliano affermando di non essere razzista. Ciò aggraverebbe ancora di più la sua situazione.

Ieri, Acerbi ha continuato a negare le accuse nonostante pare si sia poi scusato con Juan Jesus. Quelle frasi, a suo dire, non le ha mai dette. Si tratterebbe di un semplice equivoco nella sua versione dei fatti. Gli ispettori federali hanno immagini televisive, gli audio del Var e il referto dell’arbitro La Penna. Sarà complicato, in caso di conferma del gravissimo atto, evitare le 10 giornate di squalifica. Tradotto, secondo Repubblica: campionato finito per il difensore interista.