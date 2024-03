Juve, Calvo: “Sogno Milano, ma ci sono già due società”

Faranno sicuramente discutere le dichiarazioni rilasciate da Francesco Calvo, managing director revenue & football development della Juventus, ai microfoni di Calcio e Finanza. Calvo ha affermato che gli piacerebbe che la Juventus fosse a Milano. Le dichiarazioni non piaceranno ai tifosi di Torino, anche se Calvo ha sottolineato di essere orgoglioso di rappresentare la città piemontese nel mondo. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“A livello prettamente commerciale Milano offre opportunità superiori rispetto a Torino. Il nostro team commerciale è stabilmente nel capoluogo lombardo, che alla fine è il centro economico italiano. Parlavo con dei colleghi di Ferrari: Maranello è un paesino nel modenese, visitarlo è un’esperienza incredibile, però anche loro hanno aperto un ufficio a Milano che commercialmente conviene anche solo per comodità. Noi per quanto siamo vicini, scontiamo questo problema. Ogni tanto sogno di essere a Milano come società, ma ci sono già due squadre e non ci sarebbe spazio. Detto questo, siamo orgogliosi di poter rappresentare Torino nel mondo, una città a cui siamo storicamente molto legati e che anche i nostri tifosi, italiani e internazionali, considerano casa, una città alla quale Juventus apporta valore in termini di notorietà ed in termini economici, visto l’impatto che ogni partita della Juventus ha sul territorio”.