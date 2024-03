L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul momento attuale di Giacomo Raspadori. Secondo il quotidiano Raspadori dovrà sudare, sgobbare e segnare per far parte della spedizione azzurra che difenderà il titolo in Germania a giugno. È interessante notare che Raspadori è stato un talismano per Spalletti, sia con il Napoli che con la Nazionale. Nonostante il suo impiego limitato, le reti decisive di Raspadori hanno contribuito al trionfo del Napoli nella passata stagione. In Nazionale, il neo CT lo ha sempre convocato e impiegato, anche se a volte con il contagocce. Tuttavia, quest’anno le sue reti, sebbene poche, potrebbero non bastare per l’Europeo 2024. È urgente un cambio di rotta. La Nazionale chiuderà la tournée americana domani sera con l’Ecuador, seguita da due amichevoli in Italia contro Turchia e Bosnia all’inizio di giugno, prima di difendere il titolo in Germania.