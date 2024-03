CdS – Supercoppa italiana, le decisioni prese all’Assemblea di Lega

Nella giornata di ieri c’è stata l’Assemblea della Lega Serie A. Uno degli argomenti principe della riunione è stata la Supercoppa italiana. Quest’anno, il format ha visto una final four come quella spagnola, dove la vincente del campionato, quella della Coppa Italia e le seconde classificate in Serie A e nella coppa si sono affrontate in semifinale e finale. Quest’anno è stata l’Inter, per il secondo anno consecutivo, ad alzare al cielo di Riyadh il trofeo.

Nell’assemblea, fa sapere Corriere dello Sport, si è deciso di far giocare l’edizione 2024/2025 a gennaio, presumibilmente tra il 3 e il 7. Ancora non è noto se si tratterà nuovamente di final four o si ritornerà a una finale secca. Certamente, sarà giocata ancora in Arabia Saudita. Le partecipanti e ulteriori dettagli saranno definiti nell’assemblea di aprile.