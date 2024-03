Ansa – Attacco in Russia, annullata l’amichevole col Paraguay: Miranchuk rientra a Bergamo

Dopo l’attacco dell’Isis a Krasnogorsk, un sobborgo di Mosca (che ha provocato oltre 60 morti), la federcalcio russa ha annunciato l’annullamento dell’amichevole col Paraguay. La sfida si sarebbe dovuta giocare lunedì allo stadio Dynamo di Mosca. Questo il comunicato della federcalcio russa diffuso da Ansa:

“A causa dell’attentato avvenuto ieri sera in una sala da concerto alla periferia di Mosca, la Federcalcio russa e la Federcalcio paraguaiana hanno deciso di annullare l’amichevole”.

Non è escluso che le due squadre potrebbero riorganizzare l’evento in un secondo momento. Intanto, i calciatori ritorneranno ai loro club, come Aleksej Miranchuk. Il russo tornerà a Bergamo per preparare la sfida con il Napoli.