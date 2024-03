Malfitano: “Calzona non rimarrà. Xavi a Napoli? Vi spiego”

Il giornalista Mimmo Malfitano ha analizzato la situazione del Napoli ai microfoni di Radio Marte.

Ecco le sue parole: “E’ vero che Aurelio De Laurentiis non vuole confermare Francesco Calzona a prescindere dai risultati? Il mister attuale è un traghettatore, porterà il Napoli a fine stagione, ma per avviare un progetto De Laurentiis ha altre idee: lavorerà su un gruppetto di allenatori che già sono in Serie A e si parla tanto di Vincenzo Italiano, ma non so se sia adatto”.

Poi Malfitano ha continuato: “Personalmente non credo che Calzona rientri in un discorso di progettualità. Xavi potrebbe fare al caso del Napoli? Certo, però obiettivamente parliamo sempre di allenatori che hanno una esperienza in campo internazionale, ma non in Serie A, dove serve un approccio diverso: a differenza della Liga, è il torneo più difficile. Non sarà il campionato più bello, ma certamente il più complicato”.