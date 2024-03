Fedele: “Simeone e Raspadori? Osimhen deve giocare pure zoppo”

Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli e degli attaccanti della rosa del club azzurro.

Ecco le sue parole: “In caso di cessione di Victor Osimhen, Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone non sarebbero adatti, per livello, a sopperire all’addio del centravanti titolare del Napoli? Su questo non ci sono dubbi. Osimhen deve giocare pure zoppo, e Raspadori lo fanno entrare per imposizione, anche al costo di schierarlo da tornante”.

Poi Fedele ha continuato: “Jack e il Cholito non saranno mai Osimhen. Parliamoci chiaro: il Napoli, senza Victor, è una freccia spuntata, non dà fastidio. Il Napoli, checché ne dicano tanti pifferai, nelle ultime partite ha fatto due tiri in porta. Quando gioca ma non è al meglio, crea comunque dei problemi e si procura dei rigori, mentre gli altri sono solo delle zanzare: pungono, danno fastidio, ma non fanno male”.